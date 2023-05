Walmart: Aktienanalyse und Kursziel

Weitere Suchergebnisse zu "Walmart":

Die Walmart-Aktie wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen, mit einem Kurspotenzial von +4,54% vom aktuellen Kurs entfernt.

• Walmart: Am 26.05.2023 mit +0,18%

• Das Kursziel von Walmart liegt bei 142,71 EUR

• Guru-Rating von Walmart bleibt das selbe mit 4,29

Am gestern erreichte die Aktie eine positive Entwicklung am Finanzmarkt. Insgesamt ergibt sich jedoch ein Trend der vergangenen Woche mit einem negativen Ergebnis in Höhe von -1,46%. Vor diesem Hintergrund scheint der Markt eher pessimistisch zu sein.

Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel für die Walmart-Aktie beträgt 142,71 EUR – laut Aussage diverser Bankanalysten. Wenn sie Recht behalten sollten, eröffnet dies Investoren ein Potenzial in Höhe von +4,54%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund des jüngsten...