Walmart Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Der Relative Strength Index (RSI) der Walmart liegt bei 26,99, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 30, was auf eine neutrale Situation hinweist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Walmart für diese Kategorie die Einstufung "Gut".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 23, was bedeutet, dass für jeden Euro Gewinn von Walmart die Börse 23,35 Euro zahlt. Dies ist 30 Prozent weniger als der Durchschnittswert in der Branche, was auf eine Unterbewertung hinweist und daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.

Analysten bewerten die Walmart-Aktie aktuell mit "Gut", basierend auf 13 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotential von 6,71 Prozent hin, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Walmart eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Walmart aktuell bei 156,88 USD liegt, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 162,38 USD, was einen Abstand von +3,51 Prozent aufbaut. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt bei 157,94 USD, was einer Differenz von +2,81 Prozent entspricht und daher ein "Neutral"-Signal darstellt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".