Walmart Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Die technische Analyse der Walmart-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 53,77 USD verläuft. Der Aktienkurs liegt bei 60,68 USD, was einem Abstand von +12,85 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 56,74 USD, was einem Abstand von +6,94 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut"-Signal gewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie somit eine positive Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

Im Branchenvergleich hat die Walmart-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 33,69 Prozent erzielt. Dies stellt eine Outperformance von +44,72 Prozent im Vergleich zum durchschnittlichen Rückgang von -11,03 Prozent für ähnliche Aktien aus der "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln"-Branche dar. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor liegt die Performance von Walmart mit 1,21 Prozent über dem Durchschnittswert. Somit erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Walmart bei 23, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 31,74 als unterbewertet angesehen wird. Dies führt zu einer weiteren positiven Bewertung für die Aktie.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Walmart eingestellt waren. Dennoch wurden in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Gut"-Richtung zeigte. Insgesamt erhält Walmart daher von der Redaktion ein "Neutral"-Rating bezüglich der Anlegerstimmung.

Insgesamt lässt sich also sagen, dass die technische Analyse, die Performance im Branchenvergleich, die fundamentale Bewertung und die Anlegerstimmung zu einer positiven Gesamtbewertung der Walmart-Aktie führen.