Walmart: Aktie unterbewertet - Kursziel bei 165,80 EUR

Bankanalysten sind der Ansicht, dass die Walmart-Aktie aktuell nicht korrekt bewertet wird. Das Kursziel von 165,80 EUR liegt um +7,95% über dem aktuellen Preis.

• Am 14.09.2023 stieg die Walmart-Aktie um +0,23%

• Mittelfristiges Kurspotenzial von +7,95%

• Guru-Rating bleibt bei 4,31

Die gestrige Performance zeigt einen Anstieg von +0,23%, was in den vergangenen fünf Handelstagen zu einem Plus von insgesamt +2,02% führte. Dies lässt vermuten, dass der Markt momentan relativ optimistisch ist.

Obwohl sich einige Analysten eine solche Entwicklung erhofft hatten: Die Stimmung rund um Walmart ist eindeutig positiv.

