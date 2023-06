Walmart: Aktie unterbewertet – Kursziel bei 156,12 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Walmart":

Nach Einschätzung von Analysten ist die Walmart-Aktie derzeit nicht angemessen bewertet. Das wahre Kursziel liegt rund +9,36% höher als der aktuelle Preis.

• Walmart zeigt am 12.06.2023 einen Anstieg von +0,20%

• Das mittelfristige Kursziel für Walmart beträgt 156,12 EUR

• Guru-Rating für Walmart bleibt konstant auf dem Wert von 4,29

Am vergangenen Handelstag legte die Aktie um +0,20% zu und verzeichnete damit in den letzten fünf Handelstagen eine positive Entwicklung von insgesamt +2,41%. Der Markt scheint also relativ optimistisch zu sein.

Obwohl sich diese Entwicklung möglicherweise nicht alle Bankanalysten erwartet haben dürften, herrscht eindeutige Stimmung bei ihnen.

Im Durchschnitt gehen Analysten davon aus, dass die Aktie ein Potenzial hat bis auf...