Walmart Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Derzeit wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Walmart auf 23 geschätzt, was bedeutet, dass die Börse 23,35 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dies liegt 28 Prozent unter dem Branchendurchschnitt und zeigt, dass die Aktie unterbewertet ist. Daher wird sie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Walmart mit 1,41 Prozent 1,38 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Bereich "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln", der bei 2 Prozent liegt. Aufgrund dessen wird die Aktie als unrentables Investment betrachtet und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

In der technischen Analyse ist zu sehen, dass der Kurs von Walmart mit 169,37 USD derzeit +6,31 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie ebenfalls als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 sich auf +7,2 Prozent beläuft. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie daher insgesamt als "Gut" bewertet.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass es in den sozialen Medien eine Verschlechterung des Stimmungsbildes für Walmart gegeben hat. Daher wird die Aktie auf dieser Grundlage mit einem "Schlecht"-Rating bewertet. Jedoch hat die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen in den letzten Wochen zugenommen, was auf ein gesteigertes Interesse hinweist. Insgesamt erhält Walmart daher auf dieser Stufe ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung.