Walmart: Aktie nicht richtig bewertet - Kursziel bei 150,77 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Walmart":

Die Aktie von Walmart scheint laut Analysten aktuell unterbewertet zu sein. Das mittelfristige Kursziel der Bankanalysten liegt bei 150,77 EUR, was einem Potenzial von +5,92% entspricht.

• Walmart legt um +0,57% am Finanzmarkt zu

• In den letzten fünf Handelstagen beträgt die Kursentwicklung insgesamt +2,27%

• Der Anteil optimistischer Analysten liegt bei +75,61%

Am gestrigen Tag konnte Walmart eine positive Entwicklung von +0,57% aufweisen und hat in den letzten fünf Handelstagen insgesamt ein Plus von +2,27% erreicht. Die Stimmung am Markt ist daher relativ optimistisch.

Das mittelfristige Kursziel für Walmart wurde im Durchschnitt der Meinungen aller Bankanalysten mit 150,77 EUR festgelegt. Bei einer Umsetzung des Zielwertes eröffnet sich Anlegern somit ein Potenzial von fast sechs Prozent.

Zurzeit raten 22 Analysten zum...