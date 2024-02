Walmart Aktie: Das kann keiner glauben

Weitere Suchergebnisse zu "Walmart Inc.":

Die Stimmung unter den Anlegern für die Walmart-Aktie ist laut Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt neutral. In den letzten zwei Wochen standen vor allem negative Themen im Fokus, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 7 schlechte und 2 gute Signale, was zu einer schlechten Empfehlung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt für die Walmart-Aktie in den letzten 7 Tagen 39, was auf ein neutrales Rating hindeutet. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 30,77 eine neutrale Einstufung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein neutrales Rating für Walmart.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmung für Aktien verstärken oder verändern. In Bezug auf die Diskussionsintensität wurde bei Walmart eine starke Aktivität gemessen, was als positiv bewertet wird. Allerdings wurde auch eine negative Stimmungsänderung identifiziert, was zu einem insgesamt schlechten Stimmungsbild führt.

Die Dividendenrendite für die Walmart-Aktie beträgt aktuell 1,41 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag bedeutet. Damit fällt die Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens schlecht aus.

Insgesamt zeigt die Analyse der Anleger-Stimmung, des RSI und der Stimmung und Buzz ein neutrales bis schlechtes Bild für die Walmart-Aktie.