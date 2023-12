Walmart Aktie: Das kann keiner glauben

Weitere Suchergebnisse zu "Walmart Inc.":

Die technische Analyse der Walmart-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 155,45 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 156,41 USD liegt, was einer Abweichung von +0,62 Prozent entspricht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht. Ebenso liegt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage bei 158,82 USD, und der letzte Schlusskurs liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1,52 Prozent), was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Walmart-Aktie für die einfache Charttechnik somit ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende weist die Aktie von Walmart eine Dividendenrendite von 1,43 % auf, was einen geringeren Ertrag von 1,43 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Dies führt zu einer schlechten Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Die Analysten haben der Walmart-Aktie in den letzten 12 Monaten 13 Mal eine positive Einschätzung, 0 Mal eine neutrale Einschätzung und 0 Mal eine negative Bewertung vergeben, was langfristig zu einem positiven Rating führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf dem aktuellen Kurs von 156,41 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 10,78 Prozent mit einem mittleren Kursziel von 173,27 USD, was zu einer positiven Einschätzung führt. Insgesamt bekommt die Aktie daher von institutioneller Seite aus die Bewertungsstufe "Gut".

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz rund um die Aktie von Walmart haben sich in den letzten vier Wochen verbessert. Daher wird die Aktie mit einer positiven Bewertung eingestuft. Es wurde auch eine Zunahme in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was darauf hindeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wird. Insgesamt erhält Walmart auf dieser Stufe daher eine positive Bewertung.