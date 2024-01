Walmart Aktie: Der ganz große Wurf!

Weitere Suchergebnisse zu "Walmart Inc.":

Der Relative Strength Index (RSI) der Walmart liegt bei 26,99, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und eine Bewertung als "Gut" ergibt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 30 und zeigt somit eine neutrale Situation an, was zu einer Einstufung als "Gut" führt.

Im Vergleich zur Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" hat Walmart in den vergangenen 12 Monaten eine Outperformance von +16,94 Prozent erzielt, während der durchschnittliche Sektorertrag bei 168,05 Prozent lag, was zu einer Unterperformance von 155,31 Prozent führt und somit zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien in den letzten Wochen deuten auf eine negative Stimmung und Einschätzungen rund um den Titel hin. Darüber hinaus wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer Einschätzung als "Schlecht" führt. Allerdings ergaben sich auch sechs positive und drei negative Handelssignale, was letzten Endes zu einer Einstufung als "Gut" führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Walmart liegt derzeit bei 23,35, was 30 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 33, und somit zu einer Unterbewertung und einer Einstufung als "Gut" führt. Daher ist die Aktie von Walmart bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet.