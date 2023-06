Walmart-Aktie bewertet sich falsch - Analysten prognostizieren Kursanstieg um fast 9%

Weitere Suchergebnisse zu "Walmart":

Am gestrigen Handelstag verlor die Walmart-Aktie an Wert und sank um 0,64%. In den letzten fünf Handelstagen ergibt sich ein Gesamtverlust von 0,26%, was auf eine relativ neutrale Marktentwicklung schließen lässt.

Doch laut Einschätzung von Bankanalysten ist der aktuelle Aktienkurs nicht angemessen bewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 153,84 EUR und würde somit eine Steigerung von fast 9% bedeuten. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Ansicht nach der jüngsten Entwicklung mit einem neutralen Trend.

22 Analysten sehen in der Walmart-Aktie ein starkes Kaufsignal und weitere neun sind optimistisch eingestellt. Die Bewertung “halten” wurde von zehn Experten vergeben. Diese positive Einschätzung wird durch das Guru-Rating bestätigt, welches unverändert bei 4,29 Punkten bleibt.

Zusammenfassend:

– Walmart-Aktie...