Walmart Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Die Einzelhandelskette Walmart weist derzeit eine Dividendenrendite von 1,43 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,85 % im Bereich "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln". Dies ergibt eine Differenz von 1,42 Prozentpunkten und führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Walmart bei 155,65 USD, während der Aktienkurs selbst bei 157,57 USD liegt, was einem Abstand von +1,23 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage beträgt 158,68 USD, was einer Differenz von -0,7 Prozent entspricht. Somit erhält die Walmart-Aktie insgesamt die Einstufung "Neutral".

Im fundamentalen Bereich weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Walmart einen Wert von 23 auf, während der Branchendurchschnitt im Bereich "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" bei 34,3 liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Walmart besonders negativ diskutiert, wobei an einem Tag die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt war und an 12 Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren vor allem negative Themen dominierend. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung, obwohl tiefergehende und automatische Analysen der Kommunikation ergeben haben, dass in letzter Zeit vor allem "Gut" Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält Walmart auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.