Walmart Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Weitere Suchergebnisse zu "Walmart Inc.":

Die technische Analyse der Walmart-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 155,84 USD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 159,29 USD weicht somit um +2,21 Prozent ab, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (158,57 USD) weist mit einem Abweichung von +0,45 Prozent ebenfalls auf ein "Neutral"-Rating hin. Insgesamt erhält die Walmart-Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich bei Walmart ein Verhältnis von 1 zum Aktienkurs, was zu einer negativen Differenz von -1,36 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" führt. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik von Walmart daher als "Schlecht".

Das Sentiment und der Buzz rund um Walmart waren in den letzten Wochen von einer Zunahme negativer Kommentare in den sozialen Medien geprägt. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt eine negative Tendenz, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Gleichzeitig wurde über Walmart deutlich mehr diskutiert als normal, was auf eine steigende Aufmerksamkeit seitens der Anleger hinweist. Dies führt zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating für die Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Walmart-Aktie zeigt eine Ausprägung von 8,23, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 44,64, was wiederum zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtbild, das zu einem "Gut"-Rating für die Aktie führt.