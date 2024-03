Walmart Aktie: Was für ein Erfolg!

Weitere Suchergebnisse zu "Walmart Inc.":

Der Aktienkurs von Walmart konnte im vergangenen Jahr eine Rendite von 33,69 Prozent erzielen. Dies liegt jedoch 1,68 Prozent unter dem Durchschnitt von Aktien aus dem gleichen Sektor "Verbrauchsgüter". Im Vergleich zu Wertpapieren aus der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" liegt die Rendite von Walmart sogar um 43,6 Prozent höher, was auf eine starke Performance hinweist.

Die Analyse der Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer überwiegend positiv gegenüber Walmart eingestellt sind. In den vergangenen Tagen gab es neun positive und nur zwei negative Tage, während an drei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die aktuellen Nachrichten über das Unternehmen sind größtenteils positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Walmart insgesamt eine "Gut"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben zudem mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die "Gut"-Richtung zeigte. Dies führt auch zu einer positiven Bewertung für dieses Kriterium.

In Bezug auf die Dividendenpolitik erhält Walmart jedoch eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs liegt negativ bei -1,45 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt.

Die technische Analyse des Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass Walmart weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI7 mit 61,31 Punkten als auch der RSI25 mit 33,38 Punkten führen zu einer "Neutral"-Bewertung für das Wertpapier.

Insgesamt erhält Walmart daher gemischte Bewertungen in den verschiedenen Kriterien, was auf eine gewisse Unsicherheit in Bezug auf die zukünftige Entwicklung hinweisen könnte.