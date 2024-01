Walmart Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

Weitere Suchergebnisse zu "Walmart Inc.":

In der Internet-Kommunikation zeigen starke positive oder negative Ausschläge, die wir mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen können. Die Stimmung für Walmart hat sich in den letzten Wochen jedoch kaum verändert, weshalb wir der Aktie eine "Neutral"-Bewertung geben. Die Diskussionsstärke, also die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, zeigt in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität. Daher erhält Walmart auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung und insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Die Einschätzung von Aktienkursen kann nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten erfolgen, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung. Unsere Analysten haben die Stimmung in den sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Darüber hinaus wurden in den sozialen Medien hauptsächlich neutrale Themen zu Walmart diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Neutral". Die Analyse wurde auch durch die Betrachtung von Handelssignalen bereichert, wobei acht konkret berechnete Signale zur Verfügung stehen, von denen sechs als "Gut" und zwei als "Schlecht" bewertet wurden. Auf der Ebene der Handelssignale ergibt sich daher eine "Gut" Bewertung.

In den vergangenen zwölf Monaten hat Walmart insgesamt 13 Analystenbewertungen erhalten, wobei die durchschnittliche Bewertung "Gut" ist, zusammengesetzt aus 13 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Walmart vor, aber basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose von 173,27 USD ergibt sich ein Aufwärtspotential von 7,43 Prozent. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung für die Aktie.

Die Dividendenrendite von Walmart beträgt aktuell 1,43 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert von 1,79 Prozent liegt. Daher erhält Walmart in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.