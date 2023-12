Walmart Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

Weitere Suchergebnisse zu "Walmart Inc.":

Die Walmart-Aktie wird von Analysten derzeit positiv bewertet, da 13 Bewertungen "Gut" und keine "Neutral"- oder "Schlecht"-Bewertungen vorliegen. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 14,86 Prozent hin, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Walmart daher eine "Gut"-Bewertung.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen neutral gegenüber Walmart, wobei die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ waren. Die Stimmungsanalyse führt zu einer "Neutral"-Einschätzung, während die Mehrheit der Handelssignale in die "Schlecht"-Richtung zeigte, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Anlegerstimmung führt.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt wird Walmart als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis 31 Prozent niedriger ist als das Branchen-KGV. Auf fundamentaler Basis erhält Walmart daher eine "Gut"-Empfehlung.

In den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild zu Walmart, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch leicht abgenommen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe führt.