Walmart Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Das Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Beurteilung von Aktien, da es Stimmungen verstärken oder sogar verändern kann. Anhand der Diskussionsintensität in den sozialen Medien und der Häufigkeit sowie Tiefe der Stimmungsänderungen ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. In Bezug auf Walmart wurde eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussionen festgestellt, was zu einer positiven Bewertung führt.

Analysten haben die Aktie von Walmart in den letzten zwölf Monaten insgesamt 13 Mal positiv bewertet, während keine negativen Bewertungen vorliegen. Daher wird die langfristige Einstufung als positiv angesehen. Für die Aktie wird ein mittleres Kursziel von 173,27 USD erwartet, was einer erwarteten Kursentwicklung von 2,95 Prozent entspricht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung der Aktie.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Walmart mit einem Wert von 23,35 deutlich günstiger ist als das Branchenmittel von 33,04. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und daher als gute Empfehlung betrachtet wird.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs der Walmart auf 157,53 USD geschätzt, während die Aktie selbst bei 168,31 USD liegt. Dies zeigt eine positive Entwicklung mit einer Bewertung von "Gut".

Insgesamt erhält die Aktie von Walmart in den verschiedenen Analysen eine positive Gesamtbewertung.