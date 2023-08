Walmart-Aktie: Verblüffend!

Weitere Suchergebnisse zu "Walmart":

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Die Walmart-Aktie zeigt zum Wochenbeginn eine leicht negative Performance, da sie am Montag bei 158 USD schloss, was einem minimalen Rückgang von -0,10 % entspricht. Diese Bewegung setzt sich im Kontext des gleitenden Durchschnitts (GD-10) fort, der sich abwärts bewegt. Der aktuelle Kurs von Walmart befindet sich ebenfalls unter diesem Durchschnitt, was kurzfristig eine negative Tendenz signalisiert.

Unterstützung und Widerstand im Fokus

Die unmittelbare Unterstützungszone liegt bei 155 USD und spielt eine entscheidende Rolle, um den Abwärtstrend zu überwinden. Sollte dieser Bereich nicht standhalten, könnten weitere Kursverluste drohen. Im Gegensatz dazu bildet der Widerstandsbereich um 162 USD eine wichtige Zone, die überwunden werden muss, um den bestehenden Abwärtstrend zu durchbrechen.

Langfristige Indikatoren und...