Walmart Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Weitere Suchergebnisse zu "Walmart Inc.":

Der Aktienkurs von Walmart hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 12,73 Prozent erzielt, was im Branchenvergleich eine Outperformance von +18,21 Prozent bedeutet, da ähnliche Aktien aus der "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln"-Branche im Durchschnitt um -5,48 Prozent gefallen sind. Im Vergleich dazu hatte der "Verbrauchsgüter"-Sektor eine mittlere Rendite von 168,27 Prozent im letzten Jahr, und Walmart lag 155,54 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund der Überperformance im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich wird Walmart in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Von den Analysten liegen für Walmart aus den letzten zwölf Monaten 13 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen vor, was im Durchschnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Es gibt keine Analystenupdates aus dem letzten Monat, und das durchschnittliche Kursziel für die Aktie basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 173,27 USD. Dies würde einer möglichen Steigerung um 2,73 Prozent vom letzten Schlusskurs (168,66 USD) entsprechen, was einer "Neutral"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Walmart-Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.

Die technische Analyse zeigt, dass die Walmart aktuell mit einem Relative Strength-Index (RSI) von 15,02 als überverkauft gilt, was als "Gut" eingestuft wird. Wenn der RSI auf einen Zeitraum von 25 Tagen ausgedehnt wird, ergibt sich ein Wert von 29, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird. Auch dies führt zu einer Einstufung als "Gut". Insgesamt ergibt sich für die RSI somit eine Einstufung als "Gut".

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit ein Wert von 23 vor. Das bedeutet, dass die Börse 23,35 Euro für jeden Euro Gewinn von Walmart zahlt, was 29 Prozent weniger ist als bei vergleichbaren Werten in der Branche. Im Bereich "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 32, was darauf hindeutet, dass der Titel unterbewertet ist und daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.