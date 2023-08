Walmart-Aktie: Überraschende Entwicklungen!

Weitere Suchergebnisse zu "Walmart":

Die Walmart-Aktie startete die Woche mit einer geringfügigen negativen Tendenz. Sie schloss am Montag bei 158,00 USD, was einem marginalen Rückgang von -0,10% entspricht. Diese Abschwächung geht Hand in Hand mit dem abwärts gerichteten gleitenden Durchschnitt (GD-10). Der gegenwärtige Stand des Walmart-Kurses liegt auch unter diesem Durchschnitt und signalisiert kurzzeitig eine negative Neigung.

Unterstützungs- und Widerstandszonen im Visier

Die unmittelbar bevorstehende Unterstützungszone ist auf 155,00 USD festgelegt; sie hat eine zentrale Funktion dabei zu helfen, den Abwärtstrend umzuwandeln. Sollte diese Zone nicht halten können, sieht es nach potentiellen weiteren Kursverlusten aus. Dagegen stellt der Widerstandsbereich rund um 162,00 USD einen bedeutenden Bereich dar; er muss durchbrochen werden können um den...