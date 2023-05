Walmart Aktie: Sensationelle Entwicklung

Der Kurs der Aktie Walmart steht am 22.05.2023, 22:00 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 148.58 USD. Der Titel wird der Branche "Hypermärkte und Superzentren" zugerechnet.

Walmart haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Walmart-Aktie die Einschätzung "Buy" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 19 Buy, 5 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Walmart vor. Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 160,5 USD angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von 7,06 Prozent erzielen, da sie derzeit 149,91 USD kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Buy". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Buy".

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 27,79 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") liegt Walmart damit 5,68 Prozent über dem Durchschnitt (22,11 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" beträgt 21,8 Prozent. Walmart liegt aktuell 5,99 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".

3. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Walmart von 149,91 USD ist mit +5,59 Prozent Entfernung vom GD200 (141,97 USD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Buy"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 147,7 USD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Hold"-Signal vorliegt, da der Abstand +1,5 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Walmart-Aktie als "Buy" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Walmart-Analyse vom 23.05. liefert die Antwort:

Wie wird sich Walmart jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Walmart-Analyse.

Walmart: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...