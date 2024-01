Walmart Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Der Relative Strength Index (RSI) für die Walmart-Aktie zeigt an, dass sie weder überkauft noch -verkauft ist. Mit einem RSI von 47,54 und einem RSI25 von 48 wird die Situation als "Neutral" eingestuft.

In den sozialen Medien war die Stimmung gegenüber Walmart in den letzten Tagen größtenteils negativ, mit vier positiven und acht negativen Tagen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich positiv. Basierend auf der Stimmungsanalyse wird Walmart daher als "Neutral" eingestuft. Die Optimierungsprogramme haben in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die "Gut"-Richtung zeigte. Dies führt zu einer "Gut" Bewertung für die Anlegerstimmung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Walmart-Aktie beträgt 23,35 und liegt damit 30 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Aus dieser Sicht ist die Aktie unterbewertet, weshalb sie eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie erhält.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Walmart bei 156,11 USD verzeichnet, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 156,71 USD, was einem Abstand von +0,38 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 158,38 USD, was einer Differenz von -1,05 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Basierend auf beiden Zeiträumen wird die Walmart-Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.