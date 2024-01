Walmart Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Weitere Suchergebnisse zu "Walmart Inc.":

Die Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt 13 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen für die Aktie von Walmart abgegeben. Somit wird die langfristige Einstufung als "Gut" betrachtet. Im vergangenen Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Das durchschnittliche Kursziel für die Walmart-Aktie liegt bei 173,27 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 9,97 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 157,57 USD. Insgesamt wird die Aktie von Analysten positiv bewertet.

Die Dividendenrendite von Walmart liegt derzeit bei 1,43 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,85 % im Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln. Somit wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft, aufgrund einer Differenz von 1,42 Prozentpunkten.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien zeigt sich eine positive Entwicklung bei Walmart in den letzten vier Wochen. Die Stimmung hat sich aufgehellt und die Kommunikationsfrequenz hat zugenommen, was zu einer positiven Gesamtbewertung mit "Gut" führt.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Walmart bei 155,65 USD, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 157,57 USD (+1,23 Prozent) im Vergleich zum GD200. In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt die Walmart-Aktie bei 158,68 USD, was einer Differenz von -0,7 Prozent entspricht und somit auch als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung auf Basis der technischen Analyse als "Neutral".