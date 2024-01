Walmart Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Weitere Suchergebnisse zu "Walmart Inc.":

Walmart: Aktienanalyse und Anlegerstimmung

Nach einer fundierten Analyse von Walmart sind wir zu dem Schluss gekommen, dass die Aktie im Vergleich zum Branchendurchschnitt des Einzelhandels mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln unterbewertet ist. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 23,35, was einen Abstand von 30 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 33,33 bedeutet. Auf dieser Grundlage geben wir eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Walmart im letzten Jahr eine Rendite von 12,73 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor liegt Walmart jedoch 154,7 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus dem Bereich Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln beträgt -3,9 Prozent, und Walmart liegt derzeit 16,63 Prozent darüber. Aufgrund dieser Daten bewerten wir die Aktie insgesamt als "Neutral".

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt in den letzten zwei Wochen eine überwiegend negative Bewertung von Walmart. Unsere Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen führt zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene eine "Schlecht"-Einstufung erlaubt. Darüber hinaus haben wir exakt berechenbare Signale herausgefiltert und fanden 4 "Gut"- und 3 "Schlecht"-Signale, weshalb wir der Aktie eine "Gut"-Empfehlung zuordnen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung. Die Kommunikationsfrequenz hat sich ebenfalls nicht signifikant geändert. Insgesamt ergibt sich daher für Walmart eine "Neutral"-Rating.

Basierend auf diesen Analysen und Auswertungen können wir festhalten, dass Walmart aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und von den Anlegern überwiegend neutral bewertet wird.