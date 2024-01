Walmart Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Weitere Suchergebnisse zu "Walmart Inc.":

Die Aktie von Walmart hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 12,73 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor 154,1 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" beträgt -5,82 Prozent, und die Aktie von Walmart liegt aktuell 18,55 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die Stimmung der Anleger hat sich im letzten Monat zunehmend verbessert, was als positiv bewertet wird. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen erfährt das Unternehmen jedoch weder besonders viel noch besonders wenig Beachtung, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Walmart-Aktie daher eine "Gut"-Bewertung im Sentiment und Buzz.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Walmart bei 23,35, was unter dem Branchendurchschnitt von 33,25 liegt. Basierend auf diesen fundamentalen Kriterien wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Walmart bei 157,13 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 162,84 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +3,63 Prozent, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 157,71 USD, was einer Distanz von +3,25 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einer Gesamtnote von "Neutral" bewertet.