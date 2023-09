Walmart-Aktie: Kursziel von 168,32 EUR laut Analysten

Weitere Suchergebnisse zu "Walmart":

Die Aktie von Walmart konnte am gestrigen Tag eine positive Entwicklung verzeichnen und stieg um +0,17%. In den vergangenen fünf Handelstagen kam es zu einem Anstieg von +0,53%, was auf eine neutrale Marktstimmung hindeutet.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt derzeit bei 168,32 EUR und bietet damit ein Potenzial von +9,24% für Investoren. Von insgesamt 22 Bankanalysten wird die Aktie als “Starker Kauf” bewertet. Weitere 12 Experten sind ebenfalls optimistisch und raten zum Kauf. Sieben Analysten halten sich neutral und nur einer rät vom Verkauf ab. Das Guru-Rating bleibt mit 4,31 unverändert positiv.

Zusammenfassend ist festzustellen: Die Mehrheit der Bankanalysten sieht in Walmart weiterhin ein attraktives Investment mit erheblichem Potenzial trotz des jüngsten neutralen Trends an der Börse.