Walmart-Aktie: Kurseinbruch!

Walmart Inc. (WMT) hat seine Gewinnprognose für das zweite Quartal und das Geschäftsjahr 2023 gesenkt und erklärt, dass die hohen Lebensmittel- und Kraftstoffpreise die Fähigkeit der Kunden beeinträchtigen, in allgemeinen Warengruppen auszugeben. Das Unternehmen rechnet in der zweiten Jahreshälfte mit einem stärkeren Druck auf allgemeine Waren. Die Lebensmittelinflation ist zweistellig und höher als am Ende des ersten Quartals 'Dies beeinträchtigt… Hier weiterlesen