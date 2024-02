Walmart Aktie: Der Knaller!

Weitere Suchergebnisse zu "Walmart Inc.":

Walmart-Aktie mit Underperformance in der Branche

Die Aktien von Walmart konnten in den letzten 12 Monaten eine Performance von 22,64 Prozent verzeichnen. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" im Durchschnitt um 118,93 Prozent, was eine Underperformance von -96,29 Prozent bedeutet. Auch im Sektor "Verbrauchsgüter" lag die Rendite mit 80,37 Prozent über der von Walmart, was einer Unterperformance von 57,73 Prozent entspricht. Diese Unterperformance führte zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von +10,83 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 158,67 USD mit dem aktuellen Kurs von 175,86 USD vergleicht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) zeigt mit einer Abweichung von +8,97 Prozent ein positives Bild, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen also für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Das Stimmungsbild rund um die Aktie von Walmart zeigt ebenfalls positive Anzeichen. Die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität deuteten auf starke Aktivität hin, was zu einer "Gut"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung für Walmart zeigte kaum Veränderungen und entspricht somit einem "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes jedoch die Note "Gut".

Die Analysten bewerten die Walmart-Aktie aktuell ebenfalls mit "Gut". In den letzten zwölf Monaten wurden 10 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 172,6 USD, was einem Abwärtspotential von -1,85 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Alles in allem erhält Walmart also eine "Gut"-Bewertung in diesem Abschnitt der Analyse.