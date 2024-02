Walmart Aktie: Keine Panik!

Weitere Suchergebnisse zu "Walmart Inc.":

Die Analyse von Walmart-Aktien basierend auf verschiedenen Faktoren ergibt ein insgesamt neutrales bis positives Bild. Die Diskussionsintensität im Netz zeigt eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in den letzten Monaten nahezu unverändert, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie als "neutral" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger auf sozialen Plattformen zeigt sich hingegen positiv, mit überwiegend positiven Kommentaren und Themen in den letzten ein bis zwei Tagen. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Aktie. Allerdings ergibt die Betrachtung von Handelssignalen eine schlechte Bewertung, was zu gemischten Einschätzungen führt. Insgesamt wird die Stimmung jedoch als "gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Walmart niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln. Dies führt zu einer schlechten Bewertung in diesem Bereich.

Im Branchenvergleich konnte Walmart in den letzten 12 Monaten eine Performance von 22,64 Prozent erzielen, was eine Outperformance von +19,09 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche bedeutet. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor liegt die Rendite von Walmart um 14,34 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie eine positive Bewertung in dieser Kategorie.