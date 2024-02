Walmart Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Walmart ist insgesamt positiv. Dies ergibt sich aus den Diskussionen und Meinungen in den sozialen Medien der letzten zwei Wochen, die ausgewertet wurden, um einen zusätzlichen Bewertungsfaktor für die Aktie zu erhalten. Es zeigt sich, dass in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Titels führt. Die Analyse wurde um konkrete Handelssignale aus den sozialen Medien angereichert und ergab 6 negative und 3 positive Signale. Basierend auf diesem Bild ergibt sich eine negative Empfehlung auf dieser Ebene. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Anlegerstimmung.

In den letzten Wochen konnte eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Walmart festgestellt werden. Die Veränderung des Stimmungsbildes wird anhand der Tendenz der Marktteilnehmer in den sozialen Medien ermittelt. Da bei Walmart negative Auffälligkeiten registriert wurden, wird dieses Kriterium als negativ bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, weshalb eine neutrale Bewertung erfolgt. Zusammenfassend erhält Walmart für diesen Punkt daher eine negative Bewertung.

Anhand der charttechnischen Entwicklung der Walmart-Aktie anhand des gleitenden Durchschnitts lässt sich der aktuelle Trend des Wertpapiers ermitteln. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt 158,44 USD, während der letzte Schlusskurs bei 169,29 USD liegt, was einer Differenz von +6,85 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als positiv bewertet. Auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie eine positive Bewertung.

Im Branchenvergleich erzielte Walmart in den letzten 12 Monaten eine Performance von 22,64 Prozent, was eine Outperformance von +19,96 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln"-Branche bedeutet. Im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Performance von Walmart lediglich um 0,23 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Sektorvergleich und der Überperformance im Branchenvergleich erhält Walmart eine positive Bewertung in dieser Kategorie.