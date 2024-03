Walmart Aktie: Jetzt wird es ganz schnell gehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Walmart Inc.":

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Walmart-Aktie war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. Obwohl es an einem Tag positive Diskussionen gab, dominierten an zehn Tagen die negativen Themen. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch weder besonders positive noch negative Themen, die die Anleger interessierten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhielt die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung. Die automatische Analyse der Kommunikation ergab jedoch, dass in letzter Zeit hauptsächlich positive Signale im Vordergrund standen. Basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer erhielt Walmart insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Die Dividendenrendite, die das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs misst, beträgt derzeit 1,41 Prozent, was nur leicht unter dem Branchenmittel von 1,78 Prozent liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhielt Walmart eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.

Langfristig gesehen wird die Walmart-Aktie von Analysten positiv eingeschätzt, mit 8 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Bewertungen. Es gab keine Analystenupdates im letzten Monat. Das Kursziel der Analysten liegt bei 174,5 USD, was einem potenziellen Wachstum von 184,76 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion basierend auf diesen Analysteneinschätzungen.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Walmart liegt bei 23, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 32,01 als unterbewertet angesehen wird. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis positive Einschätzung der Walmart-Aktie basierend auf Anleger-Sentiment, Dividendenrendite, Analysteneinschätzungen und fundamentalen Kriterien.