Walmart Aktie: Jetzt geht’s los!

Die langfristige Meinung von Analysten über die Walmart-Aktie wird als "Gut" eingestuft, basierend auf 13 positiven Bewertungen, 0 neutralen und 0 negativen Bewertungen. Es gab in den letzten 30 Tagen keine neuen Analystenupdates zu Walmart. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 173,27 USD, was eine potenzielle Performance von 11,81 Prozent darstellt, da der aktuelle Kurs bei 154,97 USD liegt. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs von 154,97 USD als "Neutral" bewertet, da er nur 0,03 Prozent unter dem GD200 (155,02 USD) liegt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage angibt, liegt bei 159,09 USD, was einer Abweichung von -2,59 Prozent entspricht. Insgesamt wird der Aktienkurs als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Bezüglich des Sentiments und Buzz im Netz hat die Walmart-Aktie in den letzten Monaten nur geringe Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen wurde positiv bewertet, was zu einem insgesamt "Gut"-Wert führt.

Im Branchenvergleich hat Walmart in den letzten 12 Monaten eine Performance von 19,33 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln"-Branche im Durchschnitt um -11,04 Prozent gefallen sind, was einer Outperformance von +30,37 Prozent für Walmart entspricht. Im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor lag Walmart jedoch 134,65 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie führt.