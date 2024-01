Walmart Aktie: Ist das wirklich wahr?

Weitere Suchergebnisse zu "Walmart Inc.":

Das Stimmungsbild und der Buzz rund um Aktien sind wichtige Indikatoren für die Marktlage. Neben Analysen aus Bankhäusern spielt auch das langfristige Stimmungsbild der Investoren und Nutzer im Internet eine Rolle. Bei der Aktie von Walmart zeigt sich eine starke Diskussionsintensität, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Im Branchenvergleich konnte Walmart in den letzten 12 Monaten eine Performance von 12,73 Prozent erzielen, während ähnliche Aktien aus der Branche durchschnittlich um -4,21 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +16,94 Prozent im Vergleich. Im Sektorvergleich lag die Rendite von Walmart jedoch um 155,31 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einer neutralen Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten auf überwiegend negative Stimmungen und Meinungen rund um Walmart hin. Auch die Anzahl der Handelssignale zeigt ein gemischtes Bild von 6 gut und 3 schlecht, was letztlich zu einer Einstufung als "Gut" Aktie führt. Insgesamt wird die Aktie von Walmart bezogen auf die Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Aktienkurs von Walmart aktuell bei 162,38 USD liegt, während die 200-Tage-Linie bei 156,88 USD verläuft. Dies führt zu einer neutralen Einstufung. Auch der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage spiegelt mit einer Differenz von +2,81 Prozent ein neutrales Signal wider. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung auf Basis der technischen Analyse.