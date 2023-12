Walmart Aktie: Hammer-Nachricht!

Weitere Suchergebnisse zu "Walmart Inc.":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Bewertung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Aktuell liegt das KGV von Walmart bei 23, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" durchschnittlich ein KGV von 33 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie von Walmart daher unterbewertet und erhält von der Redaktion eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und gibt Aufschluss über überkaufte oder unterkaufte Titel. In den letzten 7 Tagen lag der RSI-Wert für die Walmart-Aktie bei 71, was auf eine Überkauftheit hinweist. Der RSI25, der den Wert auf 25-Tage-Basis angibt, liegt bei 67, was auf eine neutrale Lage hindeutet. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Walmart.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmung gegenüber Aktien beeinflussen. Für Walmart wurde eine starke langfristige Diskussionsintensität gemessen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings zeigte die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating für das langfristige Stimmungsbild führt.

Von insgesamt 13 Analystenbewertungen aus den letzten zwölf Monaten für die Walmart-Aktie wurden alle 13 als "Gut" eingestuft. Die durchschnittlichen Kursziele liegen bei 173,27 USD, was auf ein mögliches Wachstum von 14,48 Prozent vom letzten Schlusskurs (151,36 USD) hindeutet. Zusammengefasst erhält Walmart von den Analysten ein "Gut"-Rating.