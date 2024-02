Walmart Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Weitere Suchergebnisse zu "Walmart Inc.":

In den letzten 12 Monaten erzielte der Aktienkurs von Walmart eine Performance von 22,64 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" im Durchschnitt um 113,79 Prozent. Dies bedeutet eine Underperformance von -91,15 Prozent im Branchenvergleich für Walmart. Der "Verbrauchsgüter"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von 81,73 Prozent im letzten Jahr, und Walmart lag 59,09 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich zeigt Walmart eine Unterperformance, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Aktuell weist Walmart einen überverkauften Wert von 15,8 auf, was zu einer Einstufung von "Gut" führt. Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 24, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird. Auch hier lautet die Einstufung "Gut". Insgesamt ergibt dies eine Einstufung des RSI als "Gut".

Der gleitende Durchschnittskurs der Walmart beläuft sich mittlerweile auf 53,09 USD, während die Aktie selbst einen Kurs von 59,59 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +12,24 Prozent, was zur Bewertung "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 54,61 USD, und die Aktie weist einen Abstand von +9,12 Prozent aus dieser Sicht auf, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtnote von "Gut".

Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse, das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), zeigt, dass Walmart mit einem Wert von 23,35 deutlich günstiger ist als das Mittel in der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" und daher unterbewertet ist. Das Branchen-KGV liegt bei 32,94, was einen Abstand von 29 Prozent bedeutet. Auf dieser Basis wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.