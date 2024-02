Walmart Aktie: Geht es jetzt los?

Weitere Suchergebnisse zu "Walmart Inc.":

Das Anleger-Sentiment für die Walmart-Aktie steht im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Die vorherrschende Meinung ist überwiegend negativ, obwohl in den letzten Tagen auch positive Themen rund um Walmart diskutiert wurden. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Bewertung. Analytische Studien zeigen, dass hauptsächlich "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, was zu einer insgesamt negativen Bewertung führt.

Die Dividendenrendite von Walmart liegt derzeit bei 1,41 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,79 Prozent liegt. In der Kategorie Dividende erhält die Walmart-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Walmart beträgt 17,78 Punkte, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 25,22 eine Überverkauft-Situation an. Insgesamt wird die Walmart-Aktie in Bezug auf den RSI mit "Gut" bewertet.

Das langfristige Stimmungsbild und die Diskussionsintensität im Internet zeigen eine starke Aktivität in Bezug auf die Walmart-Aktie. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Stimmung. Die Rate der Stimmungsänderung für Walmart zeigt jedoch kaum Veränderungen, was zu einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt. Insgesamt wird die Aktie von Walmart bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes mit "Gut" bewertet.