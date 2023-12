Walmart Aktie: Es geht auch anders!

Weitere Suchergebnisse zu "Walmart Inc.":

Die Walmart-Aktie wird aus technischer Sicht als "Neutral" bewertet, da der aktuelle Kurs nur geringfügig vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage abweicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt eine ähnliche Bewertung. Die Analysten geben dem Unternehmen insgesamt eine positive Bewertung, da in den letzten 12 Monaten 13 Mal die Einschätzung "Gut" vergeben wurde. Auch die Prognose für die zukünftige Kursentwicklung fällt positiv aus. Im Branchenvergleich zeigt sich Walmart mit einer Performance von 8,26 Prozent über den Konkurrenten, was zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie führt. Fundamentale Analyse deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Einstufung auf Grundlage des KGV führt.