Walmart Aktie: Enormes Potenzial ....

Die Analystenbewertung der Walmart-Aktie auf langfristiger Basis ergibt ein "Gut"-Rating. Von insgesamt 18 Analysten wurden 11 als positiv bewertet, während keine neutralen oder negativen Bewertungen vorlagen. Es gab keine Aktualisierungen von Analysten im letzten Monat. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 173,27 USD, was einer Erwartung von 2,44 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung auf Basis des aktuellen Schlusskurses von 169,14 USD. Zusammenfassend ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Gut" auf Basis aller Analystenbewertungen.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" hat Walmart in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von 19,09 Prozent gezeigt, mit einer Gesamtperformance von 22,64 Prozent. Im Vergleich dazu verzeichnete der "Verbrauchsgüter"-Sektor eine mittlere Rendite von 8,29 Prozent im letzten Jahr, was einer Überperformance von 14,34 Prozent für Walmart entspricht. Aufgrund dieser guten Performance wird Walmart in dieser Kategorie ebenfalls mit "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Walmart-Aktie zeigt ein uneinheitliches Bild. Während der RSI der letzten 7 Tage eine "Neutral"-Bewertung erhält, weist der RSI auf 25-Tage Basis auf eine Überverkauftheit hin, was zu einer abweichenden "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Walmart.

Die Analyse der Stimmung auf sozialen Plattformen zeigt überwiegend positive Kommentare und Themen rund um Walmart in den letzten ein bis zwei Tagen. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut" in dieser Betrachtung. Die Analyse von Handelssignalen ergibt hingegen eine "Schlecht"-Bewertung auf der Ebene der Handelssignale. Insgesamt wird Walmart jedoch hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.