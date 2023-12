Walmart Aktie: Da kann man nur noch staunen

Weitere Suchergebnisse zu "Walmart Inc.":

Das Anleger-Sentiment ist ein entscheidender Indikator für die Stimmungslage in Bezug auf eine Aktie. Kürzlich wurde auch die Aktie von Walmart intensiv in den sozialen Medien diskutiert. Dabei wurden hauptsächlich negative Meinungen geäußert. Das Meinungsbild zu Walmart war in den letzten Tagen weder positiv noch negativ geprägt, was insgesamt zu einer "neutralen" Bewertung führt. Analytische Untersuchungen zeigen, dass überwiegend negative Signale gesendet wurden, was insgesamt zu einer "schlechten" Bewertung auf dieser Ebene führt. Zusammenfassend ergibt sich eine "neutrale" Bewertung des Anleger-Sentiments.

Von fundamentaler Seite betrachtet, weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Walmart einen aktuellen Wert von 23 auf. Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln", die ein durchschnittliches KGV von 33 haben, ergibt sich eine Unterbewertung von Walmart. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "gute" Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Walmart-Aktie in den letzten 7 Tagen liegt bei 71, was auf eine Überkaufung hinweist und zu einer "schlechten" Bewertung führt. Im Vergleich zum RSI auf 25-Tage-Basis (67) zeigt sich jedoch, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "neutralen" Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung eine "schlechte" Bewertung für Walmart.

Die Dividendenrendite von Walmart beträgt aktuell 1,43 Prozent, was 1,42 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Walmart-Aktie eine "schlechte" Bewertung von der Redaktion.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass das Anleger-Sentiment neutral ist, die fundamentale Bewertung gut ausfällt, der RSI jedoch schlecht abschneidet und auch die Dividendenrendite als schlecht bewertet wird. Dies sind wichtige Faktoren, die Anleger bei ihrer Entscheidungsfindung berücksichtigen sollten.