Walmart Aktie: Bitte unbedingt beachten

Weitere Suchergebnisse zu "Walmart Inc.":

Die Stimmung an den Aktienmärkten lässt sich nicht nur anhand harter Fakten wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der allgemeinen Stimmungslage einschätzen. Analysten haben sich daher die Kommentare über Walmart in sozialen Medien angesehen und festgestellt, dass diese neutral waren. In den letzten Tagen haben Nutzer sozialer Medien hauptsächlich neutrale Themen in Bezug auf Walmart diskutiert. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "neutral" eingestuft. Auch die Analyse von Handelssignalen ergab überwiegend positive Signale, was zu einer insgesamt "guten" Bewertung führt.

Die Dividendenrendite von Walmart beträgt derzeit 1,43 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt von 1,79 Prozent liegt. Deshalb erhält das Unternehmen in Bezug auf seine Dividendenpolitik eine "neutral" Bewertung.

Die Analyse der Internetkommunikation zeigt, dass sich die Stimmung gegenüber Walmart in den letzten Wochen kaum verändert hat. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls unauffällig. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Grundlage als "schlecht" bewertet.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Walmart insgesamt 13 Analystenbewertungen, die im Durchschnitt als "gut" eingestuft wurden. Basierend auf einer Kursprognose von 173,27 USD ergibt sich laut Analysten ein Aufwärtspotenzial von 7,43 Prozent, was eine insgesamt positive Empfehlung darstellt. Somit erhält Walmart insgesamt eine "gut" Bewertung.