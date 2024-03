Walmart Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Weitere Suchergebnisse zu "Walmart Inc.":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator der technischen Analyse für Aktien. Er betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen bestimmten Zeitraum, der in diesem Fall 7 Tage beträgt. Für Walmart zeigt der RSI einen aktuellen Wert von 15,8, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und daher als "Gut" eingestuft wird. Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 24, was ebenfalls auf eine Überverkaufssituation hinweist und entsprechend als "Gut" eingestuft wird. Die Gesamteinstufung für den RSI lautet daher "Gut".

In Bezug auf die langfristige Meinung von Analysten wird die Walmart-Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet. Von insgesamt 8 Bewertungen liegen 8 im "Gut"-Bereich, 0 im "Neutral"-Bereich und keine im "Schlecht"-Bereich. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates für Walmart aus dem letzten Monat. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 174,5 USD, was eine potenzielle Performance von 192,83 Prozent ergibt. Auf Basis dieser Entwicklung wird auch die Gesamteinstufung der Analysten als "Gut" bewertet.

Bei der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Walmart weist hierbei einen Wert von 23,35 auf, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 32,94. Daher wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält die Empfehlung "Gut".

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt konnte Walmart in den letzten 12 Monaten eine Performance von 22,64 Prozent erzielen. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um 113,79 Prozent, was eine Unterperformance von -91,15 Prozent für Walmart bedeutet. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Rendite von Walmart um 59,09 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird die Aktie in dieser Kategorie mit "Schlecht" bewertet.