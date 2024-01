Walmart Aktie: Alles völlig egal!

Weitere Suchergebnisse zu "Walmart Inc.":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen der Kurse in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, während ein Wert zwischen 70 und 100 als „überkauft“ betrachtet wird. Der RSI von Walmart liegt bei 38,3, was als „neutral“ eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 33,72 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

In Bezug auf die Dividende weist Walmart eine Dividendenrendite von 1,41 Prozent auf, was 1,34 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" hat eine durchschnittliche Dividendenrendite von 2 Prozent. Basierend auf diesen Zahlen wird die Aktie von der Redaktion als "Schlecht" bewertet, da sie im Vergleich zu anderen Investitionen unrentabel erscheint.

Die technische Analyse ergibt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) von Walmart derzeit bei 156,95 USD verläuft. Der Aktienkurs selbst liegt bei 162,39 USD, was einem Abstand von +3,47 Prozent entspricht und somit zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 157,87 USD, was einer Differenz von +2,86 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Die Gesamtbewertung basierend auf beiden Zeiträumen ist daher "Neutral".

In fundamentalen Aspekten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Walmart derzeit 23,35 und liegt damit um 30 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 33. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb Walmart auf dieser Ebene eine "Gut"-Bewertung erhält.