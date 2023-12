Walliser Kantonalbank Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Derzeit ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Walliser Kantonalbank bei 20 und zeigt damit, dass die Börse 20,12 Euro für jeden Euro Gewinn zahlt. Dies bedeutet eine Überbewertung um 94 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Werten in der Branche. Im Bereich "Handelsbanken" beträgt der durchschnittliche Wert momentan 10, was diese Überbewertung unterstreicht und somit auf Basis des KGV als "Schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnet die Walliser Kantonalbank in den letzten 12 Monaten eine Performance von 5,64 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche im Durchschnitt um 6,79 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -1,15 Prozent bedeutet. Im "Finanzen"-Sektor betrug die mittlere Rendite 7,78 Prozent im letzten Jahr, wobei die Walliser Kantonalbank 2,14 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Diese ähnliche Rendite im Branchen- und Sektorvergleich führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung bei der Walliser Kantonalbank ist insgesamt neutral, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Walliser Kantonalbank derzeit bei 110,9 CHF liegt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 108 CHF, was einem Abstand von -2,61 Prozent entspricht. In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt der GD50 bei 109,01 CHF, was einer Differenz von -0,93 Prozent entspricht. Basierend auf beiden Zeiträumen lautet die Gesamteinstufung daher "Neutral".