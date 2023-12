Walliser Kantonalbank Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt und dient der technischen Analyse. Die Walliser Kantonalbank wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 53,85 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auch der RSI25 von 48,48 zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite der Walliser Kantonalbank mit 5,64 Prozent mehr als 2 Prozent darunter. Die Branche "Handelsbanken" erreicht eine mittlere Rendite von 7,1 Prozent, wobei die Walliser Kantonalbank mit 1,46 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung der Anleger kann den Aktienkurs neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren beeinflussen. Die Analysten haben die Walliser Kantonalbank auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Die Nutzer haben in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, weshalb die Aktie in dieser Betrachtung als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet die Walliser Kantonalbank derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Handelsbanken, mit einem Unterschied von 1,74 Prozentpunkten (3,17 % gegenüber 4,91 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".