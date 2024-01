Wallenstam AB Aktie: Ein unglaublicher Hammer!

Die Stimmung und das Interesse an der Wallenstam-Aktie im Internet haben einen neutralen Trend gezeigt. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien war mittelmäßig, was zu einer neutralen Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte kaum Veränderungen, was insgesamt zu einem schlechten langfristigen Stimmungsbild führte.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Wallenstam deutet ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hin. Der 7-Tage-RSI liegt bei 66,32 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI von 31,08 zeigt eine neutrale Bewertung an.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen eher neutral, während in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Dies führt insgesamt zu einer positiven Einstufung der Anleger-Stimmung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Wallenstam-Aktie mit einem Kurs von 52,3 SEK inzwischen +13,92 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristig positiven Einschätzung. Auch auf Basis der vergangenen 200 Tage zeigt sich eine positive Einschätzung, da die Distanz zum GD200 sich auf +30,36 Prozent beläuft. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Gut" eingestuft.