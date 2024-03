Wallbridge Mining Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Derzeit wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Wallbridge Mining mit 17 bewertet, was bedeutet, dass die Börse 17,36 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche ist dies eine Unterbewertung um 95 Prozent. Daher wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Was die Dividende betrifft, so schüttet Wallbridge Mining eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 3,49 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 3,49 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

In den letzten 12 Monaten hat Wallbridge Mining eine Performance von -58,06 Prozent erzielt, während vergleichbare Unternehmen in der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -19,03 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -39,03 Prozent im Branchenvergleich für Wallbridge Mining. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Materialien"-Sektors, der eine Rendite von -19,03 Prozent hatte, lag Wallbridge Mining um 39,03 Prozent darunter. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Diskussionen im Internet wurde eine starke Aktivität festgestellt, was zu einer positiven langfristigen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung deutet ebenfalls auf eine positive Veränderung hin. Daher wird das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Gut" bewertet.