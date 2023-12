Wallbridge Mining Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

Die Aktie von Wallbridge Mining wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft, da es mit 17,36 insgesamt 95 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Metalle und Bergbau" liegt, der bei 320,62 liegt. Insgesamt erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Jedoch bietet die Aktie von Wallbridge Mining aktuell keine Dividendenrendite im Vergleich zur durchschnittlichen Branche Metalle und Bergbau, was zu einem geringeren Ertrag von 3,8 Prozentpunkten führt. Dies führt zu einer Bewertung "Schlecht" für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

In den vergangenen 12 Monaten verzeichnete Wallbridge Mining eine Performance von -42,5 Prozent, was einer Underperformance von -31,1 Prozent im Branchenvergleich bedeutet, da ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt nur um -11,4 Prozent gefallen sind. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor lag die Rendite von Wallbridge Mining mit -31,1 Prozent unter dem Durchschnittswert von -11,4 Prozent. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Wallbridge Mining derzeit bei 0,13 CAD, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,11 CAD erreicht hat. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -15,38 Prozent und einer Bewertung "Schlecht". Im Gegensatz dazu liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit mit einem Stand von 0,1 CAD bei einer Distanz von +10 Prozent, was zu einer Bewertung "Gut" aus dieser Sicht führt. Somit ergibt sich insgesamt die Gesamtnote "Neutral".