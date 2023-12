Wallbridge Mining Aktie: Chancenlos!

Das kanadische Bergbauunternehmen Wallbridge Mining wird derzeit als unterbewertet im Vergleich zum Branchendurchschnitt angesehen. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 17,36 liegt die Aktie deutlich unter dem Branchen-KGV von 320,43, was zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung für die Aktie von Wallbridge Mining. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 50 und der RSI25 für 25 Tage bei 41,67, was insgesamt zu einer neutralen Einstufung auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Wallbridge Mining in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von 30,84 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt der "Metalle und Bergbau"-Branche gezeigt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Materialien"-Sektors liegt die Performance des Unternehmens um 30,84 Prozent niedriger, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf Dividendenrendite schüttet Wallbridge Mining im Vergleich zum Branchendurchschnitt keine Dividenden aus, was zu einer niedrigeren Ertragsbewertung und einer Einstufung als "Schlecht" führt.