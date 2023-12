Wallbox Registered (A) Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Die Stimmung und Diskussionen rund um die Wallbox-Aktie wurden in einem längeren Zeitraum untersucht, um Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild zu ziehen. Dabei zeigte sich, dass die Aktivität im Netz eher schwach war, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hindeutet. Auch die Rate der Stimmungsänderung war negativ, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führte.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage ergab einen Wert von 54, was zu einer neutralen Bewertung führte. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis lag im neutralen Bereich. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Wallbox.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, was zu einer Bewertung mit "Gut" führte. In den vergangenen ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 4 mal die Einschätzung "Gut", 0 mal "Neutral" und 0 mal "Schlecht" vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite das Rating "Gut". Auch das Kursziel von 8,75 USD wird positiv bewertet.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Stimmung und Bewertung rund um die Wallbox-Aktie.