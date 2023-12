Wallbox Registered (A) Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

Von den 4 Analystenbewertungen der Wallbox-Aktie aus den letzten zwölf Monaten sind alle 4 Einstufungen als "Gut" eingestuft worden. Somit erhält das Wertpapier im Durchschnitt ein "Gut"-Rating. Es gab keine Analystenupdates in den letzten 30 Tagen. Der durchschnittliche Kurszielwert beträgt 8,75 USD, was bedeutet, dass die Aktie um 370,43 Prozent steigen könnte, ausgehend vom letzten Schlusskurs von 1,86 USD. Die daraus resultierende Empfehlung ist dementsprechend "Gut". Zusammenfassend erhält Wallbox somit von den Analysten ein "Gut"-Rating.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Wallbox verläuft aktuell bei 3,05 USD, was dazu führt, dass die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird, da der Kurs bei 1,86 USD liegt, was einen Abstand von -39,02 Prozent bedeutet. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 1,75 USD, was einer Differenz von +6,29 Prozent und somit einem "Gut"-Signal entspricht. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Wallbox-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 44, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 40,31, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Wallbox überwiegend positiv diskutiert, jedoch gab es auch Tage mit negativer Kommunikation. In den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, weshalb die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält Wallbox insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

